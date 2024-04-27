Наркоман зарезал девушку, которая хотела с ним расстаться

39-летняя Валентина давно хотела разорвать любовные отношения со своим молодым человеком, но не знала, как ему об этом сказать.

Причиной для расставания послужил тот факт, что Валентина устала от наркомании возлюбленного, который пристрастился к спайсу — наркотической курительной смеси.

Однажды Валентина набралась смелости и наконец заявила парню, что бросает его. К несчастью расставание пошло не по плану.

Разгневанный наркоман схватился за нож и ударил им женщину в живот. Валентину госпитализировали, однако она умерла в больнице.