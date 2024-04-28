Подросток зарезал мигранта за приставания к девушке

22-летний выходец из Таджикистана по имени Шурхат работал в магазине "Магнит'.

По сообщениям других сотрудников, Шурхат часто приставал в работницам магазина, отпускал пошлые шутки и трогал их за причинные места.

Одна из продавщиц пожаловалась на мигранта своему молодому человеку, после чего тот предложил Шурхату "поговорить".

17-летний юноша и таджик учинили драку, в ходе которой подросток получил серьёзные травмы голову.

Пострадавший не отчаялся: он купил нож и хладнокровно зарезал мигранта.

Убийцу госпитализировали с травмами черепа, а родственники Шурхата столпились под больницей с требованием предать школьника суду.