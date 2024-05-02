Два известных маньяка встретились в зоне СВО на Украине

Дмитрий Малышев проживал в Волгограде и был приговорён к 25 годам тюрьмы за то, что он убил человека и съел его сердце. Также Малышева признали виновным в попытке угона авто, покупке оружия и покушении на убийство.

Его коллега Александр Масленников был осуждён за убийство и расчленение нескольких девушек, которых маньяк заманил к себе в квартиру после клуба.

Недавно выяснилось, что Масленников и Малышев вместе служат в зоне спецоперации на Украине.

Преступников амнистировали за участие в СВО. Оказывается, они сидели в одной тюрьме, а теперь несут службу в одном отряде.