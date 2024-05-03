Посетителя бара просто так облили кипятком и избили до состояния комы

14:36 2024-05-03
Посетителя бара просто так облили кипятком и избили до состояния комы
Фото: unews.pro

Зверское нападение на клиента бара произошло в городе Вельск Архангельской области.

1 мая муж с женой решили заехать в бар, чтобы взять пиво и закуски навынос.

Мужчина пошёл в "пивнуху", а супруга осталась ждать в машине.

Женщина забеспокоилась, поскольку её возлюбленный долго не выходил.

Тогда она решила проверить, всё ли нормально, однако её глазам открылась страшная картина.

Дама увидела, как её мужа ожесточённо избивают, попутно поливая его кипятком, хотя мужчина давно лежит без движения.

После драки пострадавшего экстренно госпитализировали, он лежит в коме на ИВЛ с 30-прроцентными ожогами кожи.

По предварительной информации, один из нападавших является хозяином бара, в котором произошла драка.

При этом женщина уверяет, что агрессор принялся избивать её мужа без каких-либо причин, ранее они знакомы не были.

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