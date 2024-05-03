Насильник признался в убийстве жены спустя 13 лет

62-летний россиянин находился в исправительной колонии с 2019 года, и по всей видимости, в нём взыграла совесть.

Мужчина неожиданно для следователей рассказал о том, что убил свою супругу 13 лет назад.

Убийца сообщил, что закопал тело жены в лесу и добровольно показал, где находится её тело.

Выяснилось, что в 2011 году муж и жена проводили вечер за алкоголем.

Пара поссорилась, и в пылу ругани супруг ударил возлюбленную, которая от полученной травмы умерла.

Теперь решившемуся на чистосердечное признание убийце светит новый уголовный срок.