Насильник признался в убийстве жены спустя 13 лет

14:54 2024-05-03
Насильник признался в убийстве жены спустя 13 лет

В 2019 году жителя Урала осудили за преступление сексуального характера, но позже он сознался и в убийстве.

62-летний россиянин находился в исправительной колонии с 2019 года, и по всей видимости, в нём взыграла совесть.

Мужчина неожиданно для следователей рассказал о том, что убил свою супругу 13 лет назад.

Убийца сообщил, что закопал тело жены в лесу и добровольно показал, где находится её тело.

Выяснилось, что в 2011 году муж и жена проводили вечер за алкоголем.

Пара поссорилась, и в пылу ругани супруг ударил возлюбленную, которая от полученной травмы умерла.

Теперь решившемуся на чистосердечное признание убийце светит новый уголовный срок.

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