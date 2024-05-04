Три подростка сожгли Библию в канун Пасхи и сильно пожалели

15:59 2024-05-04
Три подростка сожгли Библию в канун Пасхи и сильно пожалели
Фото: скриншот из видеозаписи в соцсетях

В Ставрополье три школьника демонстративно сожгли священную книгу всех христиан.

Известно, что инцидент с сожжением Нового Завета Библии произошёл в Ставрополье 2 мая.

Подростки сами сняли видео, на котором они сжигают священное писание на костре.

При этом юноши отпускают ехидные шутки о том, что Библия не может сгореть в огне из-за своей святости.

Шутки длились недолго: уже 3 мая хулиганов задержали и заставили извиниться на камеру, а 4 мая их заключили под стражу.

Двоих поджигателей обвиняют в умышленном оскорблении чувств верующих, а оператору видео обвинение ещё не предъявили.

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