Голый сын-наркоман час убивал мать, пока полиция никуда не спешила

26-летний россиянин Иван Кашин давно имел проблемы с наркотиками, но недавно они вышли на новый уровень.

Парень сильно переборщил с психотропами и принялся нещадно избивать свою 51-летнюю маму.

В соседней квартире жила девушка Ивана. Позже она рассказала, что около часа слышала дикие вопли женщины, а под конец они стали невыносимыми.

Возлюбленная наркомана постучала в квартиру, откуда раздавались крики.

Дверь ей открыл абсолютно голый Иван, а на заднем фоне его мать кричала слово "убивают".

Девушка позвонила в полицию, однако силовики приехали более чем через час, когда обезумевший парень принялся выбрасывать мебель из окна.