В Гродно и Борисове произошли ДТП с участием мотоциклистов

Авария в Гродно случилась в пятницу, 3 мая, на проспекте Клецкова. О происшествии сообщили сотрудники ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Мотоциклом Yamaha управлял 36-летний мужчина. Примерно в 12 часов дня он ехал со стороны кольцевой развязки улицы Славинского, направляясь на улицу Белуша.
Водитель не рассчитал дистанцию до ехавшей впереди в том же направлении машины марки Mercedes-Benz Sprinter, в результате чего произошло столкновение.
Пострадавший оказался в больнице. У мотоциклиста диагностировали травмы различной степени тяжести.
2 мая столкновение двухколесного транспортного средства и автомобиля произошло в Борисове.
По информации источника Mlyn.by, который ссылается на ОГАИ Борисовского РУВД, в этом ДТП был виноват уже 22-летний водитель грузовой машины Isuzu.
Он ехал по улице Демина со стороны улицы Гагарина, двигаясь к улице Чапаева.
Когда водитель грузовика хотел совершить поворот налево к магазину "Светофор", он не предоставил преимущество 35-летнему мотоциклисту, управлявшему Honda и двигавшемуся прямо навстречу.
Водитель двухколесного транспортного средства хотел уйти от столкновения и стал резко тормозить. От этого мотоцикл перевернулся и упал на проезжую часть, где врезался в машину.
Мотоциклиста доставили в больницу - он получил травмы после падения. Сотрудники ОГАИ Борисовского РУВД проводят расследование обстоятельств ДТП.
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