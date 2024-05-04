В Гродно и Борисове произошли ДТП с участием мотоциклистов

Авария в Гродно случилась в пятницу, 3 мая, на проспекте Клецкова. О происшествии сообщили сотрудники ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Мотоциклом Yamaha управлял 36-летний мужчина. Примерно в 12 часов дня он ехал со стороны кольцевой развязки улицы Славинского, направляясь на улицу Белуша.

Водитель не рассчитал дистанцию до ехавшей впереди в том же направлении машины марки Mercedes-Benz Sprinter, в результате чего произошло столкновение.

Пострадавший оказался в больнице. У мотоциклиста диагностировали травмы различной степени тяжести.

2 мая столкновение двухколесного транспортного средства и автомобиля произошло в Борисове.

По информации источника Mlyn.by, который ссылается на ОГАИ Борисовского РУВД, в этом ДТП был виноват уже 22-летний водитель грузовой машины Isuzu.

Он ехал по улице Демина со стороны улицы Гагарина, двигаясь к улице Чапаева.

Когда водитель грузовика хотел совершить поворот налево к магазину "Светофор", он не предоставил преимущество 35-летнему мотоциклисту, управлявшему Honda и двигавшемуся прямо навстречу.

Водитель двухколесного транспортного средства хотел уйти от столкновения и стал резко тормозить. От этого мотоцикл перевернулся и упал на проезжую часть, где врезался в машину.

Мотоциклиста доставили в больницу - он получил травмы после падения. Сотрудники ОГАИ Борисовского РУВД проводят расследование обстоятельств ДТП.