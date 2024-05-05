Неизвестный утопил в навозе зал популярного бойца ММА

Странный случай произошёл в пятницу, когда мужчина в маске забрался в иркутский зал ММА, где занимается российский боец Дмитрий Хамиев, который по совместительству является тренером.

Преступник принёс с собой два мешка навоза, раскидал их по залу, а после включил воду в душевых.

Из-за этого спортивный зал фактически утонул в конских испражнениях, навсегда оставив неприятный запах на наградах и медалях бойцов, хранящихся помещении.

Хамиев утверждает, что такая странная акция нанесла залу ущерб на 800 тысяч российских рублей.