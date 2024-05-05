В Беларуси есть своя Амазонка, полюбоваться ею в полной красе можно лишь весной

20:34 2024-05-05
В Беларуси есть своя Амазонка, полюбоваться ею в полной красе можно лишь весной

Припять во время весеннего половодья называют белорусской Амазонкой, а сам полесский край - Амазонией.

К сведению, Амазонка - самая крупная река на планете и самая полноводная, разве что Нил может с ней сравниться. Эта река протекает в Южной Америке и включает в себя 18% всего объема воды, впадающей в Мировой океан.

Припять не зря сравнивают с Амазонкой, когда речка разливается, она заполняет своими водами огромную территорию, и выглядит это очень впечатляюще.

Посему полюбоваться на припять туристы приезжают в основном весной или в начале лета.

Еще эту речку называют Морем Геродота, оно было здесь 2,5 тысячи лет назад. Теперь о крупном древнем водоеме напоминает белорусская Амазонка во время выхода из берегов.

Здесь можно покататься на лодках или байдарках, есть тут и паром. Из воды то тут, то там выглядывают затопленные деревья, живописные коряги, небольшие островки суши.

Многие туристические организации предлагают в это время увлекательные туры с обзором окрестностей, катанием на лодках, изучением местных памятников, музеев, исторических мест, посиделками у костра. Большой популярностью у приезжих пользуется сафари-парк в агрогородке Лясковичи.

Для туристов организуются водные экскурсии и сплавы по самым живописным местам. Маршруты специализированных туров проходят по интересным населенным пунктам, расположенным в пойме Припяти.

Самым лучшим временем для поездки в эти места является период с апреля по май.

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