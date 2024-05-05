Удивительный цветной пляж под Владивостоком

21:31 2024-05-05
Удивительный цветной пляж под Владивостоком

Второй такой есть только в Калифорнии, эти красивейшие места напоминают пейзажи из волшебных сказок.

Пляж расположен возле Владивостока на берегу Уссурийского залива.

Как это ни странно, появился пляж на месте свалки. Сюда свозили битый фарфор, пустые стеклянные бутылки, вскоре купаться и отдыхать здесь стало н небезопасно.

Прошло несколько десятков лет, все это время волны трудились день и ночь, обтачивая разноцветные осколки. 

В итоге битое стекло превратилось в сверкающую разноцветную гальку, напоминающую драгоценные камни. Когда все это великолепие переливается на солнце, выглядит пляж просто фантастически.

Каждый год сюда приезжают толпы туристов. Увидеть нечто подобное можно только в Калифорнии, больше нигде в мире нет пляжей с разноцветной стеклянной галькой.
 

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