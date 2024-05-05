Что происходит с Аллегрой Версаче: самая богатая невеста в Италии потеряла вкус к жизни

21:51 2024-05-05
Что происходит с Аллегрой Версаче: самая богатая невеста в Италии потеряла вкус к жизни

После смерти знаменитого Джанни Версаче 11-летняя племянница итальянского модельера стала главным держателем акций огромной компании.

Мать Аллегры, Донателла Версаче, начала распоряжаться крупным бизнесом, ожидая совершеннолетия дочери.

Летом 2004 года Аллегре стукнуло 18, с этого момента девушка стала полноценной владелицей многомиллионного состояния - гигантской модной индустрии Versace.

Однако Аллегра не стала наслаждаться богатством и роскошью, наоборот, девушка закрылась от всех, и все больше погружается в депрессию.

Она предпочитает тихую домашнюю жизнь, всячески избегая общества. Почему же огромное богатство досталось именно Аллегре? 

Джанни Версаче привлекали мужчины, и он не скрывал это. Очень сильная привязанность возникла у модельера к американскому манекенщику, которого звали Поль Бек. Какое-то время у них был роман. Потом Поль сделал предложение сестре Версаче - Донателле.

Модельер очень тяжело переживал эту ситуацию. Потом в молодой семье появилась Аллегра, и она стала любимой племянницей Версаче. Он практически считал ее своей дочерью, называл "маленькой принцессой". Девочка тоже очень любила дядю.

Убийство Джанни Версаче стало для нее настоящей трагедией. Девушка стала сторониться людей, избегать любой публичности. Ситуация усугубилась, когда Аллегра унаследовала дядюшкины 700 миллионов. Это также стало сильным потрясением для неокрепшей психики. Девушка отказывалась от еды и похудела до 38 кг, ее долго лечили от анорексии, кормили через трубочки.

В 2021 году ей исполнилось 35 лет. Женщина боится прессы, не любит  фотографироваться для газет или сниматься для видеопрограмм. Она неуверенна в себе, очень боязлива и беззащитна, свалившееся богатство не принесло ей радости. Скорее женщина чувствует себя потерянной и одинокой.

Почти все время Аллегра проводит в своем особняке, редко появляется на людях и вечерами просто смотрит телевизор. Она не общается с молодыми людьми и на публике всегда окружена только родственниками.

Мир моды Аллегру не интересует, она увлекается историей искусств, французским языком, театральной деятельностью.

Покойный дядя возложил на девушку очень большую ответственность, сделав наследницей своего бизнеса. Аллегра потеряна и не знает, что ей со всем этим делать.

Сейчас распоряжаться состоянием Версаче продолжает мать Аллегры, она же сильно опекает дочку, полностью лишая ее самостоятельности. Взрослой женщине даже не позволяют водить машину.

Кроме того, мать Аллегры увлекается кокаином, что лишь усугубляет депрессию наследницы Версаче.

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