Как царь Персии отучил своих судей брать взятки: жуткая история Геродота

23:17 2024-05-05
Как царь Персии отучил своих судей брать взятки: жуткая история Геродота

500 лет назад один художник нарисовал страшную картину, которая должна была напоминать судьям об их служебном долге и судебной присяге.

Сюжет картины Давида Герарда уходит в глубину веков, история была рассказана древнегреческим историком Геродотом в одном из его трактатов.

Когда царем Персии был Камбис II (530-522 до н. э.), царским судьей был Сисамнис.

Однажды он вынес заведомо неверное решение, потому что был подкуплен.

Камбис узнал об этом и пришел в ярость. Он придумал страшное наказание для провинившегося судьи.

Однако сначала царь приказал Сисамнису выбрать своего преемника, судья выбрал своего сына Отани.

Камбис дал согласие, а после этого повелел снять с судьи кожу живьем, нарезать ее на лоскуты и обтянуть ими судейское кресло.

Отани, став судьей, сидела на кресле, обитом кожей его отца. Это было жестоким напоминанием о том, к чему может привести несправедливое судебное решение.

Отани стал очень хорошим судьей, был честным и справедливым.

После Камбиса царем стал Дарий I. Он очень уважал Отани и даже женил его на своей дочери.

Потом Дарий сделал судью генералом и тем самым избавил Отани от жуткой обязанности сидеть на кресле, обшитой кожей своего родителя.

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