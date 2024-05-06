Эти популярные выражения со словом «шведский» придумали не шведы

Особый формат питания - шведский стол - действительно придумали шведы, но сами они называют это "буфетом", таким же названием пользуются и в других странах мира. В отдельных регионах прижилось выражение "бутербродный стол".

В Норвегии, Финляндии, Дании подобный способ подачи блюд именуют "холодным столом".

Выражение "шведский стол", кроме жителей стран СНГ, используют граждане Прибалтики.

Шведская стенка - распространенный спортивный снаряд, и появилась она тоже в Швеции, в 18 веке.

Шведы называют такой инвентарь "рамой с перекладинами", такое же название используется в европейских странах. В англоязычных государствах можно встретить такое выражение: "шведская лестница".

Словосочетание "шведская семья" появилось тоже в Швеции, но несколько с иным значением, чем то, которое в него вкладывали, например, в СССР.

Для шведов нормально снимать квартиру на нескольких человек. Часто проживают в таком жилье как раз втроем, причем соседи по квартире могут быть разнополыми. Это значительно снижает расходы, связанные с оплатой жилья. Такой способ совместного проживания и был назван "шведской семьей".

В Советском Союзе это выражение употреблялось с неприличным смысловым оттенком. Именно в таком контексте "шведская семья" используется людьми и сегодня.