В Дании придумали библиотеку, где вместо книг выдают и «читают» людей

"Живая библиотека" работает в Копенгагене с 2000 года. Ее открыли братья Ронни и Дэни Эбергель при участии еще нескольких своих коллег.

Уникальность заведения заключается в том, что здесь посетители берут во временное пользование людей. Это рассказчики, которые по доброй воле превращаются в "живые книги".

Такую "книгу" посетитель берет на определенное время, в этом промежутке он слушает реальные истории из жизни, может побеседовать с "экспонатом", задать вопросы.

Темы для бесед выбираются практически любые. На сайте заведения есть такое описание: "место, где рады дать ответы на самые сложные вопросы".

В этой библиотеке люди учатся слушать и слышать друг друга.

Прийти сюда может каждый, с любой своей проблемой, здесь его выслушают и обсудят возможные пути решения.

"Книгами" в библиотеке становятся кто угодно: одинокие люди, бездомные, смертельно больные, представители сексуальных меньшинств, солдаты, подростки, люди, пережившие посттравматический стресс.

В библиотеке не оценивают по внешнему виду, как и о книге нельзя судить по обложке. Здесь можно поплакать или посмеяться за компанию, найти близких под духу людей, выслушать чужую боль, облегчить душу, увидеть жизнь во всей ее многогранности, сложности и красоте.