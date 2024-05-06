В Дагестане школьник попытался зарезать полицейского

22:19 2024-05-06
В Дагестане школьник попытался зарезать полицейского

Известно, что 16-летнего дагестанца задержали из-за того, что поздней ночью он зачем-то ломился в двери военкомата.

Инцидент произошёл недавно в посёлке Сергокала.

Обеспокоенные соседи позвонили в полицию, сообщив о юном дебошире за окном.

Силовики задержали школьника, усадив его в патрульную машину.

Они планировали отвезти хулигана в отдел для оформления административного протокола.

Внезапно мальчик выхватил нож и несколько раз ударил им полицейского в горло.

После этого подросток попытался выхватить пистолет силовика, но нападавшего быстро скрутили.

Раненый правоохранитель сейчас находится в больнице и идёт на поправку.

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