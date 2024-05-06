В Дагестане школьник попытался зарезать полицейского

Инцидент произошёл недавно в посёлке Сергокала.

Обеспокоенные соседи позвонили в полицию, сообщив о юном дебошире за окном.

Силовики задержали школьника, усадив его в патрульную машину.

Они планировали отвезти хулигана в отдел для оформления административного протокола.

Внезапно мальчик выхватил нож и несколько раз ударил им полицейского в горло.

После этого подросток попытался выхватить пистолет силовика, но нападавшего быстро скрутили.

Раненый правоохранитель сейчас находится в больнице и идёт на поправку.