В Дагестане школьник попытался зарезать полицейского

Инцидент произошёл недавно в посёлке Сергокала.
Обеспокоенные соседи позвонили в полицию, сообщив о юном дебошире за окном.
Силовики задержали школьника, усадив его в патрульную машину.
Они планировали отвезти хулигана в отдел для оформления административного протокола.
Внезапно мальчик выхватил нож и несколько раз ударил им полицейского в горло.
После этого подросток попытался выхватить пистолет силовика, но нападавшего быстро скрутили.
Раненый правоохранитель сейчас находится в больнице и идёт на поправку.