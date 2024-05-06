Мужчина с синдромом Плюшкина превратил квартиру в свалку и задохнулся от мусора

Однако ещё хуже пахнуть в многоквартирном доме стало после того, как мужчина умер.

Синдромом Плюшкина обычно называют тягу к патологическому накопительству, при которой больной превращает свой дом в помойку.

Именно такой случай произошёл в Красноярске.

Жильцы подъезда долго жаловались на то, что из соседней квартиры откровенно воняет.

Позднее из той же квартиры начал исходить трупный запах.

С её хозяином попытались связаться, однако он не открывал дверь.

Полицейские и спасатели выломали дверь и нашли тело мужчины, который задохнулся от обилия мусора в помещении.

Позже коммунальщики вывезли две грузовые машины мусора из квартиры, в которой умер её хозяин.