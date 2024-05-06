Мужчина с синдромом Плюшкина превратил квартиру в свалку и задохнулся от мусора

Однако ещё хуже пахнуть в многоквартирном доме стало после того, как мужчина умер.
Синдромом Плюшкина обычно называют тягу к патологическому накопительству, при которой больной превращает свой дом в помойку.
Именно такой случай произошёл в Красноярске.
Жильцы подъезда долго жаловались на то, что из соседней квартиры откровенно воняет.
Позднее из той же квартиры начал исходить трупный запах.
С её хозяином попытались связаться, однако он не открывал дверь.
Полицейские и спасатели выломали дверь и нашли тело мужчины, который задохнулся от обилия мусора в помещении.
Позже коммунальщики вывезли две грузовые машины мусора из квартиры, в которой умер её хозяин.