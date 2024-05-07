Уринотерапия: что думают об этом способе лечения врачи

Для лечения могут использовать как свою мочу, так и мочу животных. Жидкость пьют, компрессы с ней прикладывают к больным местам, даже вводят внутривенно.

Широкое распространение уринотерапия получила в Индии и называется она там шивамбху. Там даже и сегодня кое-где в аптеках продают коровью мочу.

В европейских странах методика стала популярной в 20-ом веке. Про уринотерапию там написали множество книг, но ни одна из них не имеет под собой научных обоснований.

Сторонники лечения мочой считают эту физиологическую жидкость стерильной, то есть обеззараженной и тщательно отфильтрованной организмом. При этом они уверены, что в урина полна полезных веществ. Попав в организм повторно, она якобы запускает работу иммунной системы.

Уриной готовы лечить аллергию, анемию, диабет, туберкулез, психические болезни, бешенство, и даже рак и СПИД. Мочой протирают глаза от инфекций, ею промывают раны, втирают в суставы. Говорят, даже выкидыш можно остановить, выпив стаканчик-другой.

Врач Ольга Жоголева, аллерголог-иммунолог и кандидат медицинских наук заявляет: уринотерапия - антинаучный метод, ни разу не доказавший свою эффективность.

Лечение мочой может привести к обезвоживанию и инфицированию организма.

В моче содержатся продукты жизнедеятельности человека, от которых организм стремится избавиться. В составе жидкости азот, калий, натрий, магний, кальций, фосфаты и прочие минералы, если их употребить повторно, можно создать дополнительную нагрузку на мочевыделительную систему.

Побочные эффекты уринотерапии раскрыла медицинский журналист Ксения Петрова. Сюда относятся тошнота, рвота, боли в животе, диарея.

При введении внутривенно можно вызвать сепсис.

Обезвоживание при приеме мочи внутрь будет усиливаться и может привести к коме.

Часть лекарств выводится из организма с мочой. Если снова пить эту мочу, то концентрация лекарственных препаратов в крови будет повышена, что вызовет побочные действия.

При одновременном приеме мочи и некоторых антибиотиков могут образоваться камни в почках.

Ну и конечно, самое главное и самое серьезное последствие уринотерапии - отказ от традиционных лекарств, который может привести даже к летальному исходу.