Лечил водкой ветрянку, малярию - мочой, диабет - приседаниями: куда пропал и как живет Геннадий Малахов

10:44 2024-05-08
Лечил водкой ветрянку, малярию - мочой, диабет - приседаниями: куда пропал и как живет Геннадий Малахов

Народный целитель исчез с экранов восемь лет назад. В феврале он напомнил о себе, приняв участие в телешоу своего однофамильца - Андрея Малахова.

Геннадию Малахову в сентябре этого года исполнится 70 лет, он в отличной форме, живет с женой в собственном большом доме с библиотекой, спортзалом и красивым садом на малой родине в Каменск-Шахтинске. У народного доктора есть сын и дочь, трое внуков.

Слесарь по образованию, Геннадий начинал лечить людей с экрана с 2006 года. Сначала совместно с Андреем Малаховым, потом соведущими были Елена Проклова, Ангелина Вовк и даже люди, имеющие отношения к медицине.

С коллегой по цеху, Еленой Малышевой, кстати, у Малахова отношения не сложились. Она осуждала деятельность народного медика и советовала отправить его в тюрьму. Другие медики, кстати, тоже резко осуждали особенные лечебные подходы Малахова.

Между тем рейтинги передачи были очень высокими, шоу пользовалось невероятной популярностью.

Однако в какой-то момент у ведущего случилось эмоциональное и физическое выгорание. Даже возникли мысли о самоубийстве.

Понадобилась пауза для восстановления душевных сил. Потом целитель на время вернулся на экраны, но ненадолго. В 2014 году шоу с его участием перестали выходить и Малахов просто исчез.

Как оказалось, он уехал на свою малую родину. С народной медициной не завязал, "доктор" пишет книги и ведет блог на ютубе, причем видимо без особого успеха, потому что постоянно предлагает подписчикам спонсировать канал.

Сейчас Малахов ведет уединенный и размеренны образ жизни. Старается поддерживать хорошую форму. В этом помогает закаливание, ежедневные прогулки по 40 минут, питье теплой воды по утрам.

Недавно он опробовал на себе длительное лечебное голодание после чего сильно похудел. А еще Малахов похвастался, что увлекается силовыми тренировками и сейчас поднимает больше 1 тонны, занимаясь в личном спортзале. Причем делает он это в валенках, чтобы стопа была в тепле и на ровной поверхности:

Лучший мой результат — чуть больше тонны. Это хорошо укрепляет кости, связки и иммунитет. Я начинал со 100 кг и за пять лет дошел до этих результатов.

Возвращаться в Москву не собирается, говорит, что человек не может быть счастлив в мегаполисе. Да и гонорары его не устраивают, за деньги, которые ему предлагают, он не хочет менять тихую спокойную жизнь на природе на шум и суету большого города.

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