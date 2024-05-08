7 самых нелепых завещаний, которые были выполнены вопреки здравому смыслу

13:10 2024-05-08
7 самых нелепых завещаний, которые были выполнены вопреки здравому смыслу

Некоторые предсмертные желания людей выглядят более чем странно, но выполнять их положено по всем правилам.

Американка Федерика Кук не обзавелась за свою жизнь большим состоянием, зато накопила много злости и желчи к многочисленным знакомым, родным и соседям. Она оставила им завещание из 95 тыс. слов, где про каждого высказала все, что думает. И это были далеко не лестные слова. Этот опус она готовила целых 20 лет, если бы можно было его опубликовать, то вышла бы довольно увесистая и любопытная книжка.

Джон Боумен в завещании высказал необычную просьбу - содержать дом в идеальном порядке и абсолютной чистоте долгие годы после его смерти. На содержание дома он оставил приличную сумму. Выполнять указание следовало до тех пор, пока не закончатся деньги. Специальные работники следовали инструкции ровно 59 лет. Сначала у Джона умерла жена и дочь, потом умер он сам - через два года. Мужчина собирался увидеться с семьей на том свете, потом переродиться всем вместе и вернуться в свой родной дом.

Кинопродюсер Роджер Доркас оставил 65 млн долларов своему псу Максимилиану, жене - лишь один цент. Вдова быстро нашла выход из положения: она вышла замуж... за Максимилиана. Очень скоро, по странной случайности, пес умер от неизвестной причины. Завещание он, увы, оставить не смог. Женщина в итоге завладела всем имуществом сама.

Сэмуэль Брат обожал курить, жена эту привычку ненавидела и всегда его за это пилила. Он нашел способ отомстить. Мужчина оставил завещание с одним условием: женщина унаследует 330 тыс фунтов, если станет выкуривать каждый день по 5 сигарет. Бедной вдове пришлось стать курильщицей.

Один немецкий бизнесмен обещал в завещании подарить все свое внушительное имущество той даме, в чьей постели он проведет последние минуты своей жизни. Мужчина дожил до глубокой старости и продолжает наслаждаться женским обществом. Интимных партнерш у него было больше, чем денег на счету в банке.

Один мужчина завещал все дьяволу, другая женщина, умирая, оставила все Богу. В обоих случаях в итоге наследство ушло государству.

Хуан Потомаки из Аргентины был актером всю жизнь, и очень любил свою работу. Он оставил театру почти 100 тыс. долларов, за это руководство театра должно было позволить ему играть главные роли даже после смерти. Теперь череп "бедного Йорика" участвует во всех постановках "Гамлета" в этом театре.

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