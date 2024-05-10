Непростая история успеха: как Дуэйн Джонсон «прошел все круги ада» и стал настоящей Скалой

Сейчас Дуэйн Джонсон - богатейший актер и настоящая суперзвезда Голливуда. Глядя на него, кажется, что ему все ни по чем и он не боится ничего на свете. С виду сильный и мужественный, настоящая Скала, в прошлом это один из самых титулованных рестлеров мира. Кроме того, Дуэйн - успешный бизнесмен. Внутри Скалы скрывается человек с очень нежной и ранимой душой, это идеальный семьянин и очень любящий отец.

Успех достался ему непростой ценой, но он его заслужил по праву.

Несколько лет назад Дуэйн даже подумывал о карьере политика и в полушуточном тоне заявлял, что может предложить себя в качестве кандидатуры на должность президента в предстоящих выборах. Между прочим, согласно предварительно проведенным опросам, 46% американцев хотели бы видеть Скалу главой Белого дома.

И все же Джонсон передумал, отметив, что семья для него важнее всего, а должность президента отнимает много сил и времени.

Рестлером Джонсона стал, потому что это дело у них семейное: рестлингом занимались отец, дед, дяди и двоюродные братья. Бабушка возглавляла лигу женского рестлинга в Полинезии.

Семейство Джонсонов жило в крайней бедности, были частые переезды, постоянные смены школ. Из-за этого у парня не складывались контакты со сверстниками. А еще он был высоким прыщавым подростком, носил прическу полуафро, все это подливало масла в огонь.

Парня дразнили, над ним издевались и подвергали травле. В ответ он тут же пускал кулаки, имея постоянные проблемы с руководством школ.

Денег было очень мало, иногда родителям нечем было платить за жилье, однажды их просто выгнали на улицу. Тогда Дуэйн дал себе слово в будущем заработать много денег, чтобы больше никогда не допускать таких ситуаций.

В возрасте 14 лет он пережил развод родителей, и это стало сильнейшей травмой.

В 15 лет он едва не стал свидетелем самоубийства матери. Она чуть не бросилась под машину, Дуэйн успел вовремя предотвратить это.

Это происшествие еще больше повлияло на психологическое состояние парня, он испытывал полное безразличие ко всему.

Подросток попал в плохую компанию, дрался, воровал, часто попадал в полицию.

К 17 годам меня арестовывали раз восемь или девять. Я постоянно влипал в неприятности с 13 лет — дрался и воровал по мелочи. Легко мог закончить жизнь за решеткой, но мне повезло с родителями: они любили меня и заботились обо мне.

Из бандитской среды Дуэйна вытащил спорт. Однажды его заметил тренер по американскому футболу и пригласил в команду.

В 17 он уже был звездой команды и показывал лучшие результаты. Джонсон готовился попасть в НФЛ.

Но жизнь сыграла злую шутку, парень получил серьезную травму спины - с футболом было покончено.

В 23 года молодой мужчина потерпел полный крах: карьера была разрушена, любимая девушка бросила, а денег осталось - ровно 7 долларов.

Он погрузился в глубокую депрессию, был готов вернуться в криминал или даже покончить с собой.

Напряжение и боль реальны. Я был истощен и находился в депрессии. Я достиг точки, в которой не хотел ничего делать и никуда идти. Я постоянно плакал.

И тут на помощь опять пришел спорт. Джонсон продолжил семейную традицию и увлекся реслингом.

В 26 лет он уже выступал под псевдонимом Скала и стал одним из самых молодых чемпионов WWF. Потом последовали новые победы и многочисленные награды.

Получив первый большой гонорар, Дуэйн первым делом подумал о родителях и исполнил данное когда-то себе обещание. Он купил дом матери, а отца обеспечил приличной пенсией.

Дуэйн записался на актерские курсы в 29 лет, потому что знал, что век спортсмена недолгий и карьера завершится быстро.

Я прошел все круги ада, прежде чем стать актером… Но интуиция никогда не подводила меня. Я пришел в Голливуд за продолжительной карьерой и не боялся рисковать...

Дебют в кино начался с фильма "Мумия возвращается".

В 2002 году вышел "Царь скорпионов", Джонсон получил за съемки 5,5 млн долларов и попал в Книгу рекордов Гиннесса, став обладателем самого большого гонорара за первую главную роль в кино.

Сегодня Джонсону 50 с хвостиком, он в отличной форме - рост 196, вес 118 кг. Много тренируется и следит за питанием.

У Скалы трое детей - дочь от первого брака и две дочки от второго. Детей и жену он просто обожает.

Дуэйн никогда не страдал звездной болезнью, продолжает оставаться свойским парнем: охотно общается с фанатами в соцсетях, всегда позволяет делать совместные селфи.

Мне пришлось, что называется, подняться с самого дна, очень тяжело трудиться, чтобы пробить себе дорогу... Надеюсь, моя жизнь станет примером для многих людей, как не сдаваться и не опускать руки.

Джонсон основал два благотворительных фонда - один помогает неизлечимо больным детям, второй - трудным подросткам.