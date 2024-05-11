Необычное завещание Джонни Деппа и другие интересные факты из его жизни

Неподражаемый Депп и в 60 остается любимцем публики и не перестает удивлять своих поклонников.
Завещание:
Предусмотрительный Джонни заранее позаботился о своем уходе из жизни. В завещании он указал, что желает быть кремированным. После этого прах должен быть помещен в бочку с виски. Из этой бочки все пришедшие на похороны должны будут выпить по одному глотку.
Добрые дела:
Депп любит делать добрые дела, но не любит об этом распространяться. Многие годы он дарит большие деньги детским больницам.
Свой остров:
У Джонни есть свой остров на Багамах, главный особняк на нем питается от солнечной энергии. Все пляжи названы именами близких людей.
Странное ограбление:
Однажды Джонни столкнулся с грабителем, но тот узнал знаменитого актера и сразу отказался от своего намерения со словами "я не краду у Джека-воробья". Добрый актер все-таки дал благородному вору немного денег, чтоб не уходил с пустыми руками.
Навещает больных детей:
Время от времени он посещает детские больницы. При этом надевает костюм Джека Воробья и радует детишек чтением сказок.
Попал в Книгу рекордов Гиннесса
В 2012 году его признали самым высокооплачиваемым актером года, его доход тогда составил 75 млн долларов.
В 48 лет его усыновили команчи:
В 2012 году была проведена торжественная церемония, где вождь племени признал усыновление актера, который получил имя Ма Ву Мэй.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__