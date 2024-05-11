Московский монастырь обокрали на крупную сумму

Основным подозреваемым в деле о краже баснословной суммы стала главный бухгалтер Марфо-Мариинской женской обители на Ордынке.

7 мая работники монастыря заметили, что они не могут зайти в приложение банка, который обслуживает их организацию.

Обеспокоенные сотрудники начали звонить главбуху, но та не брала трубку.

К женщине приходили домой, однако дверь она не открывала, а на работу не являлась.

Позже выяснилось, что бухгалтер сняла со счетов монастыря 26,4 миллиона рублей, переведя деньги на разные счета по всей России.

Теперь женщина стала главной подозреваемой по уголовному делу о хищении крупной суммы.