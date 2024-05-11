Участника Евровидения от Нидерландов дисквалифицировали из-за угроз

Йост Кляйн, более известный как нидерландский певец Joost Klein, был дисквалифицирован с Евровидения-2024.

Это произошло после того, как сотрудница съёмочной группы Евровидения заявила на музыканта в полицию Швеции.

Девушка утверждала, что Кляйн запугивал её, постоянно угрожая на съёмочной площадке.

Примечательно, что в 2022 году Joost Klein выпустил песню с российским рэпером, где публично заявил о любви к России.