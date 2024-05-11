Тюремный роман длиною в жизнь: невероятная история Дэмиена и Лорри

Дэмиен провел 18 лет в тюремной камере смертников в ожидании казни, но все-таки смог выйти на свободу. Все эти годы его преданно ждала Лорри, которая упрямо верила в его невиновность.

Убийство

Трое мальчиков 8-ми лет были найдены мертвыми со следами насильственной смерти 5 мая 1993 года. Преступление случилось в Западном Мемфисе штата Арканзас.

По подозрению в убийстве были арестованы трое подростков, в их числе был 18-летний Дэмиен Эколс.



Мальчик был из очень бедной семьи, которая часто меняла место жительства, воспитывался отчимом, плохо учился и даже остался в школе на второй год.

Дэмиен увлекался Iron Maiden и Metallica, любил носить черное, писал мрачные стихи и испытывал интерес к оккультизмом. Ни в каком криминале он не участвовал, ничего плохого никому не делал. Но обыватели не могли принять его странные увлечения и называли сатанистом.

В преступлении усмотрели "культовый" подтекст, Дэмиен как нельзя лучше подходил под роль ритуального убийцы. Полиция стала давить на парня, но он упорно не признавал свою вину. Обвиняемых было трое и один из них не выдержал давления. Он оговорил Дэмиена, себя и третьего подозреваемого и рассказал "правду" о произошедшем.

Якобы детей жестоко избивали, потом насиловали, одного мальчика кастрировали. После этого, по словам Джесси Мисскелли, Эколс убил всех троих мальчиков вместе с другом Джейсоном Болдуином.

В скором времени сам Джесси уже пытался забрать свои слова обратно, говоря об оказанном на него давлении, но было уже поздно.

Эколсу назначили смертную казнь через введение инъекции, остальные получили пожизненные сроки.

В деле было много неясностей и нестыковок, в итоге даже появились три документальных фильма, раскрывающих странные обстоятельства и ошибки судебного разбирательства.

Первый фильм был показан в 1996 году, назывался он "Потерянный рай: убийства детей в Робин Гуд-Хиллз".

К тому времени Эколс уже 3 года сидел в камере смертников.

Лорри

Волей случая фильм в кинотеатре посмотрела Лорри Дэвис. Там на экране она и увидела Дэмиена первый раз. Ей быо 33 года, он был на 11 лет младше.

Лорри глубоко прониклась этой историей, она поверила в невиновность парня и решила ему написать.

Девушка не рассчитывала получить ответ, но он пришел. Завязалась переписка, которая переросла в роман в письмах.

Зимой 1996 года я была одинокой женщиной, живущей в Нью-Йорке, с отличной карьерой. Я была ландшафтным архитектором, занималась поистине удивительными проектами, получала хорошую зарплату и действительно любила свою работу, свою съемную квартиру и в целом была довольна жизнью.

Увиделись они лишь через 7 месяцев на тюремнов свидании, где еще больше укрепились в своих чувствах.

Через полтора года она переехала в Литл-Рок, чтобы быть ближе к нему. Лорри уволилась с хорошей работы и нашла другую, где платили в 4 раза меньше. Но зато рядом был Дэмиен.

Еще через два года такого общения они поженились.

В день нашей свадьбы, 3 декабря 1999 года, мы впервые прикоснулись друг к другу. Несмотря на то, что мне пришлось идти домой одной, я была счастлива и полна надежд.

Следующие 12 лет она отчаянно боролась за пересмотр дела и освобождение Дэмиена, все еще ожидающего смертную казнь.

Свобода

В 2011 году Дэмиен, наконец, вышел на свободу, отсидев 18 лет и 75 дней за убийства, которые он не совершал.

Я помню, как нас увозили из тюрьмы в большом черном фургоне. Дэмиен был рядом со мной, но в это было почти невозможно поверить. У нас появилась возможность быть вместе, обниматься, целоваться или спать вместе — все то, что большинство людей могут считать само собой разумеющимся.

После освобождения Дэмиена и двоих других подозреваемых вышли еще два документальных фильма, проливающие свет на эту историю.

Дэмиен написал книгу "Жизнь после смерти", которая вышла в 2012 году.

В 2014 году Дэмиен и Лорри написали еще одну книгу вместе "Твоя навеки", рассказав о своем тюремном романе в письмах.

Сейчас Лорри 62 года, Дэмиену - 51, они проживают в штате Нью-Йорк в Гарлеме, занимаются общественной деятельностью, посвященной защите прав заключенных.