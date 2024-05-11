Уникальная китайская услуга для водителей jam-busting и другие способы решения проблемы с пробками

23:42 2024-05-11
Уникальная китайская услуга для водителей jam-busting и другие способы решения проблемы с пробками

Пробки на дорогах - настоящий кошмар на яву для любого автомобилиста, но китайцы научились с этим бороться.

Услуга jam-busting ("поломка пробок") в Китае выглядит так. Люди, которые устали сидеть в пробке или имеют другие причины побыстрее выбраться из затора, могут вызвать специальную помощь.

Спасать от пробок приезжают два сотрудника сервиса на мотоциклах. Один из них остается в машине "жертвы", второй доставляет ее к месту назначения ловко лавируя между застрявшего потока машин.

Как говорят сотрудники сервиса, чаще всего подобными услугами пользуются женщины или люди, которые вечно и всюду опаздывают.

Услуга несомненно важная и востребованная, однако далеко не все китайцы спешат ею воспользоваться. Причина простая: не все готовы доверить свою машину постороннему человеку.

Вообще к решению проблем с пробками в стране подошли очень обстоятельно, применяя комплексный подход.

Сильно спасают ситуацию многоуровневые дороги и популяризация личного мобильного транспорта (электросамокатов, гироскутеров, велосипедов и т. д.). Для таких средств передвижения выделена отдельная полоса на улице.

Кроме того, во избежание заторов на дорогах, рабочий день в Китае специально начинают в разное время - в 7,8,9 и 10 утра.

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