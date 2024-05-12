Сторож военного госпиталя нашёл гранаты, которые годами лежали в туалете

В День Победы охранник госпиталя имени Бурденко буднично спустился в туалет, который находится в подвальном помещении.

Сторож зачем-то решил заглянуть в бочок унитаза и обомлел: там лежали две гранаты.

Работник больницы позвонил в полицию, после чего на место событий прибыли сапёры.

В ходе сапёрных работ пришлось эвакуировать 10 сотрудников и пациентов больницы.

Гранаты Ф-1 оказались боевыми.

Предполагается, что кто-то спрятал их в бочке унитаза много лет назад, поскольку на них видны следы ржавчины.