Сторож военного госпиталя нашёл гранаты, которые годами лежали в туалете

16:36 2024-05-12
Сторож военного госпиталя нашёл гранаты, которые годами лежали в туалете

Инцидент произошёл 9 мая в российском военном госпитале имени Бурденко. Там лежат раненные солдаты, участвующие в спецоперации на Украине.

В День Победы охранник госпиталя имени Бурденко буднично спустился в туалет, который находится в подвальном помещении.

Сторож зачем-то решил заглянуть в бочок унитаза и обомлел: там лежали две гранаты.

Работник больницы позвонил в полицию, после чего на место событий прибыли сапёры.

В ходе сапёрных работ пришлось эвакуировать 10 сотрудников и пациентов больницы.

Гранаты Ф-1 оказались боевыми.

Предполагается, что кто-то спрятал их в бочке унитаза много лет назад, поскольку на них видны следы ржавчины.

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