Джеймс Дайсон сделал свой первый безмешковый пылесос с 5127-го раза

19:16 2024-05-12
Джеймс Дайсон сделал свой первый безмешковый пылесос с 5127-го раза

Предприниматель потратил на разработки все свои сбережения и, наконец, 5127-й прототип пылесоса заработал.

В настоящее время Dyson - один из самых успешных и узнаваемых брендов в мире.

Известный английский изобретатель, основавший компанию Dyson, сегодня обладатель состояния в 3 млрд долларов. Но путь к успеху был долгим.

Чтобы создать свой знаменитый циклонический пылесос G-Force, Дайсон потратил целых 15 лет жизни. За эти годы он создал 5127 неудачных прототипов.

Джеймс Дайсон:

К тому времени, когда я сделал свой 15-й прототип, родился мой третий ребенок. Когда дело дошло до 2627-ой конструкции, моя жена и я действительно считали каждый пенс. Во время создания 3727 образца моя жена уже давала уроки живописи для получения хотя бы каких-то дополнительных средств. Это были трудные времена, но каждая неудача вела меня все ближе к решению проблемы.

Также Дайсон создал сушилку для рук, электродвигатель с цифровым управлением, морской грузовик, стиральную машину с двумя барабанами, и это далеко не весь перечень изобретений Джеймса.

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