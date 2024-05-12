Пять неожиданных фактов про Кубу, которые могут вас удивить

Куба - очень большая. Добраться из конца в конец за день не получится. Это 16-й по величине остров в мире, он в 4 раза больше Крыма и в 2,5 раза больше Московской области. Местное сообщение развито плохо, автобусы ходят редко, железной дороги нет, самолеты почти не летают - проблемы с топливом.

На Кубе все очень дорого. Блюдо в ресторане будет стоять от 15 долларов, за 20 минут поездки в такси можно отдать 40 долларов.

Экскурсия с гидом на ретроавто на целый день обойдется в 200 долларов, плюс чаевые.

Куба - бедная страна. Многие дома были построены в эпоху СССР, с тех пор не реставрировались - денег нет. Стройматериалы не производят, мебель вся очень старая. Дома, в которых живет большинство местного населения, часто выглядят заброшенными даже в крупных городах.

40 долларов по местным меркам - неплохая зарплата. Работники турбизнеса в выигрыше: чаевыми они могут получить в день больше, чем зарпалата за месяц.

Куба - небезопасное место. Здесь часто обкрадывают людей прямо на улице, могут вырвать сумку из рук, телефон или фотоаппарат, цепочку с шеи, вас могут запросто обсчитать в магазине, напоить и потом стащить кошелек. Воруют даже одежду из шкафа или деньги из номера в отеле.

В океане вас ждут опасные медузы, очень ядовитые, туристов предупреждают о них не всегда.

На Кубе бывает очень холодно. Снега и мороза нет, но ветра и дожди в сезон - просто лютые. Поэтому в декабре сюда в отпуск лучше не ездить. А осенью и вовсе можно попасть в сезон ураганов, следить за прогнозами нужно обязательно.

Кроме всего прочего на Кубе возможны перебои с продуктами, магазины преимущественно с пустыми прилавками, то же самое наблюдается и в аптеках.