«Мальчик для битья»: откуда взялось выражение и что оно означает

23:28 2024-05-12
«Мальчик для битья»: откуда взялось выражение и что оно означает

Так называлась реальная должность при английском королевском дворе в 15-16 веках.

Для почетной должности выбирали ребенка благородного происхождения, он должен был воспитываться вместе с принцем.

Если сын короля был в чем-то виноват, наказание за него получал мальчик для битья. У такой затеи было вполне логическое обоснование.

Король считался наместником Бога, наказывать его мог только сам Бог. Сын короля мог получать наказания только от самого короля.

Но король не всегда был поблизости, он часто отлучался из дворца по государственным делам. В такие моменты наказывать приходилось мальчика для битья.

Мораль такова: растущие с детства мальчик и принц были очень близки и становились обычно лучшими друзьями, смотреть, как страдает друг было очень тяжело. Особенно, если он страдает из-за тебя.

Муки совести должны были пойти принцу на пользу, так он быстрее раскаивался в плохих поступках.

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