Вежливый дедушка-блогер сумел привлечь за три дня около 1 млн подписчиков

73-летний португальский блогер вел рядовой канал на ютубе, который особой популярностью не пользовался. Число подписчиков составляло менее 2000.

Нильсон Изаиас - очень вежливый человек, он решил выразить немногочисленным подписчикам свою благодарность за проявленный интерес к каналу.

Старичок записал несколько видео, где поименно благодарил всех своих подписчиков. Никого не забыл, потому что аккуратно записал всех подписавшихся пользователей в блокнотик.

Зрители умилились и оценили такой оригинальный подход. Видео с выражением благодарности сразу стало вирусным.

После этого на канал блогера за три дня подписалось около 1 млн человек. С тех пор число подписчиков продолжает расти быстрыми темпами.

Теперь, чтобы лично отблагодарить каждого нового зрителя, дедушке придется заводить уже не блокнот, а огромную книгу.