Один китаец нанял киллера, который решил нанять другого киллера за меньшую цену

Вот как все было. В 2013 году руководитель риэлторской компании Тан Юхуэй из округа Наньин решил избавиться от своего конкурента, которого звали Вэй. Он нашел киллера и дал ему заказ, оплатив его 2 миллионами юаней.

Киллер по имени Си Гуаньгань никого убивать не хотел, но и без денег остаться он тоже не хотел. Тогда он решил оставить 1 млн себе, а на остальные деньги нанять другого киллера. Так он нашел Мо Тяньсяня.

Тот, в свою очередь, тоже не пожелал пачкать руки в крови, но навариться был не прочь. Мо отыскал нового убийцу, заплатив ему 270 тысяч юаней. Остаток суммы от миллиона он забрал себе.

Киллер, которому заплатили 270 тысяч, повторил ранее обыгранный сценарий. Он нанял для убийства другого человека за 200 тысяч юаней. Естественно, оставшуюся сумму положил в карман.

Новый киллер нанял другого киллера всего за 100 тыс. Этого пятого человека в цепочке звали Линь Сянси. Он посчитал, что убивать человека за такие маленькие деньги нет смысла.

Линь пошел к Вэю и рассказал ему о готовящемся покушении. Линь предложил Вэю инсценировать убийство. Однако тот поступил иначе, он просто пошел в полицию и сдал всех пятерых киллеров вместе с заказчиком убийства.

Самый большой срок получил заказчик Тан Юхуэй, ему дали 5 лет тюрьмы. Срок каждого последующего в цепочке постепенно уменьшался. В итоге последний - Линь Сянси - сел на 2 года и 4 месяца.