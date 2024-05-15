Монгольский ленд-лиз для СССР в годы войны превзошел американский

11:43 2024-05-15
Монгольский ленд-лиз для СССР в годы войны превзошел американский

При этом монголы помогали Советскому Союзу совершенно безвозмездно и от души.

Небольшая степная страна кочевников с 800 тыс. населения умудрилась отправить в СССР гораздо большие объемы шерсти и равноценный объем мяса, если сравнивать поставки Монголии с Америкой. Шинели для военных изготавливали из монгольской шерсти, полушубки - из монгольской овчины.

Монголы отправили в Советский Союз 500 000 лошадей и 700 000 рогатого скота, а сами жители организовали добровольный сбор денег и послали в СССР в 1942 году 100 000 долларов, 300 кг золота, 2,5 млн тугриков.

О намерении поддержать Советский Союз Монголия сообщила с самого первого дня войны - с 22 июня 1941 года. С монгольской стороны были созданы в помощь советским гражданам эскадрильи авиации и танковые батальоны.

Первый эшелон помощи был отправлен в октябре 1941 года, с ним на фронт прибыли 15 000 комплектов зимней одежды, почти 3000 индивидуальных подарочных посылок. Общая сумма отправленной помощи составила 1,8 млн тугриков. В Госбанк СССР было направлено 587 тыс. тугриков наличными на расходные нужды.

В первые три года войны Монголия отправила в СССР 8 эшелонов с продуктами питания, обмундированием и прочими необходимыми вещами. Общая сумма отправлений составила 25,3 млн тугриков.

В начале 1945 года был отправлен самый последний вагон помощи из Монголии, всего таких вагонов было 127.

Генсек ЦК МНРП Ю. Ценедбал:

Надо понять и разъяснить каждому трудящемуся МНР, что только разгром гитлеризма спасет нашу страну от угрозы военного нападения, от всех тех ужасов, которые переживают сейчас народы воюющих стран, что все, что мы можем, мы должны отдать ради достижения этой цели, без чего никакое минутное благополучие не будет прочным.

Монгольские женщины шили своими руками полушубки, фуфайки, носки и варежки из верблюжьей шерсти. Все это и многое другое было отправлено красноармейцам в 1942 году с караваном из 1200 верблюдов из монгольского Ховда.

Чтобы экономика маленькой страны могла выдержать такие жертвы, в Монголии официально ввели десятичасовой рабочий день по всей стране.

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