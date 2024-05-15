Сухой закон в Америке дал медикам возможность неплохо заработать

Первые полгода после вступления в силу сухого закона около 15 000 врачей захотели получить разрешение на выписку "алкогольных" рецептов.

Тут же увеличилось в разы число аптек. В 1921-1922 годах в одном только Нью-Йорке открылось 700 аптек.

Конгресс делал слабые попытки борьбы с медицинским бизнесом, пациентам разрешили получать не больше пинты (5,7 л) спиртных напитков однократно в 10 дней.

Потом эту норму снизили в два раза. Врачи могли выписывать не более 100 алкогольных рецептов в три месяца.

Однако на нарушение зачастую требований смотрели сквозь пальцы.

В первый год действия сухого закона медики назначили своим пациентам почти 8 млн галлонов медицинского спирта (1 галлон равен 4,5 литра).

Из 64 000 врачей, злоупотреблявших должностными обязанностями, в среднем только 170 человек в год лишались лицензий.