Сухой закон в Америке дал медикам возможность неплохо заработать

Так например, даже виски и джин начали прописывать для лечения некоторых заболеваний, включая раковые опухоли и депрессивные состояния.
Ситуация вышла из-под контроля властей, у медиков появилась хорошая возможность навариться на алкогольных рецептах. Такие документы стали продавать по 8 долларов за штуку.
Известен случай, когда один доктор выписал 475 рецептов на виски в течение одного дня.
В 1931 году Уинстон Черчилль попал в автомобильную катастрофу в Нью-Йорке,
По сообщениям прессы, Черчилль боролся с депрессией и плевритом, из-за которого возникали сильные боли в груди.
В письменной рекомендации врача Отто К. Пикхардта указывалось, что для полного выздоровления политика необходимо неопределенное количество выпивки.
Первые полгода после вступления в силу сухого закона около 15 000 врачей захотели получить разрешение на выписку "алкогольных" рецептов.
Тут же увеличилось в разы число аптек. В 1921-1922 годах в одном только Нью-Йорке открылось 700 аптек.
Конгресс делал слабые попытки борьбы с медицинским бизнесом, пациентам разрешили получать не больше пинты (5,7 л) спиртных напитков однократно в 10 дней.
Потом эту норму снизили в два раза. Врачи могли выписывать не более 100 алкогольных рецептов в три месяца.
Однако на нарушение зачастую требований смотрели сквозь пальцы.
В первый год действия сухого закона медики назначили своим пациентам почти 8 млн галлонов медицинского спирта (1 галлон равен 4,5 литра).
Из 64 000 врачей, злоупотреблявших должностными обязанностями, в среднем только 170 человек в год лишались лицензий.
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