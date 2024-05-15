Сухой закон в Америке дал медикам возможность неплохо заработать

22:17 2024-05-15
Сухой закон в Америке дал медикам возможность неплохо заработать

У врачей было право выписывать рецепты на медицинский спирт, но, как правило, этим не ограничивались.

Так например, даже виски и джин начали прописывать для лечения некоторых заболеваний, включая раковые опухоли и депрессивные состояния.

Ситуация вышла из-под контроля властей, у медиков появилась хорошая возможность навариться на алкогольных рецептах. Такие документы стали продавать по 8 долларов за штуку.

Известен случай, когда один доктор выписал 475 рецептов на виски в течение одного дня.

В 1931 году Уинстон Черчилль попал в автомобильную катастрофу в Нью-Йорке, 

По сообщениям прессы, Черчилль боролся с депрессией и плевритом, из-за которого возникали сильные боли в груди.

В письменной рекомендации врача Отто К. Пикхардта указывалось, что для полного выздоровления политика необходимо неопределенное количество выпивки.

Изображение статьи

Первые полгода после вступления в силу сухого закона около 15 000 врачей захотели получить разрешение на выписку "алкогольных" рецептов.

Тут же увеличилось в разы число аптек. В 1921-1922 годах в одном только Нью-Йорке открылось 700 аптек.

Конгресс делал слабые попытки борьбы с медицинским бизнесом, пациентам разрешили получать не больше пинты (5,7 л) спиртных напитков однократно в 10 дней.

Потом эту норму снизили в два раза. Врачи могли выписывать не более 100 алкогольных рецептов в три месяца.

Однако на нарушение зачастую требований смотрели сквозь пальцы.

В первый год действия сухого закона медики назначили своим пациентам почти 8 млн галлонов медицинского спирта (1 галлон равен 4,5 литра).

Из 64 000 врачей, злоупотреблявших должностными обязанностями, в среднем только 170 человек в год лишались лицензий. 

Показать следующие комментарии
Фото
Храмова Оксана
00:21

Храмова Оксана

На Луне даже обычная ходьба кажется невероятно сложным действием

На Луне даже обычная ходьба кажется невероятно сложным действием

Ни один из космонавтов, побывавших на Луне, не смог там нормально ходить, вместо этого все они старались перемещаться прыжками.
Храмова Оксана
23:35

Храмова Оксана

История о том, как Ельцин в Вашингтоне ловил такси в одних трусах

История о том, как Ельцин в Вашингтоне ловил такси в одних трусах

Это была лишь одна из многих пьяных выходок первого российского президента Бориса Николаевича Ельцина.
Храмова Оксана
20:53

Храмова Оксана

16-летняя Чжоу Чуна подсела на пластику: за 3 года она сделала уже более 100 операций

16-летняя Чжоу Чуна подсела на пластику: за 3 года она сделала уже более 100 операций

Юная блогерша-китаянка недовольна своей внешностью и делает одну операцию за другой, первый раз под нож пластического хирурга она легла в 13 лет и останавливаться не собирается.
Храмова Оксана
18:35

Храмова Оксана

98-летняя немецкая гимнастка Йоханна Кваас покоряет интернет

98-летняя немецкая гимнастка Йоханна Кваас покоряет интернет

Осенью женщине исполнится 99, но она продолжает вытворять на брусьях настоящие чудеса.
Храмова Оксана
17:29

Храмова Оксана

В 1502 году испанская инквизиция сожгла множество книг выдающихся андалузских ученых

В 1502 году испанская инквизиция сожгла множество книг выдающихся андалузских ученых

После варварского уничтожения уникального наследия мусульманских мыслителей осталась лишь малая часть книг, но и она смогла дать миру много пользы.
Храмова Оксана
13:21

Храмова Оксана

Илон Маск неплохо знает русский и умеет достойно отвечать подписчикам на мемы

Илон Маск неплохо знает русский и умеет достойно отвечать подписчикам на мемы

Оказывается, знаменитый миллиардер из США отлично разбирается в русских пословицах и поговорках и может употреблять их к месту в общении с русскими подписчиками.
article_image 15:25

Завод Toyota в Санкт-Петербурге могут передать «Алмаз-Антей»

Минпромторг вместе с концерном «Алмаз-Антей» прорабатывают возможность запуска производства электромобилей E-Neva на бывшей площадке Toyota в Санкт-Петербурге. Об этом 12 апреля рассказал вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.