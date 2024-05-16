На Луне даже обычная ходьба кажется невероятно сложным действием

00:21 2024-05-16
На Луне даже обычная ходьба кажется невероятно сложным действием

Ни один из космонавтов, побывавших на Луне, не смог там нормально ходить, вместо этого все они старались перемещаться прыжками.

Пробуя сделать хоть один шаг, космонавт тут же спотыкается на ровном месте и падает, каждая новая попытка приводит к очередному падению.

Со стороны это выглядит довольно забавно. Увидеть, как ходят астронавты по лунной поверхности, можно на записанном во время космического полета видео.

Известно, что с 1969 по 1972 годы на Луне успели побывать 12 человек. Все они много лет тщательно готовились к путешествию. Однако каждый неизбежно сталкивался с проблемой ходьбы.

Лунные путешественники с трудом привыкали к низкой гравитации Луны. Большие и очень неуклюжие скафандры еще больше затрудняли задачу.

При разработке космических костюмов такое качество, как мобильность, не учитывалось. Согнуть локти или колени было задачей не из легких.

Даже самые простые вещи, как, например, попытка поднять с поверхности упавший прибор, превращались в сложное испытание. Космонавты попросту теряли баланс и падали.

Гораздо легче и удобнее было передвигаться большими скачками, как кенгуру, что прибывшие на Луну земляне и делали.

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