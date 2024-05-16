Отец обещал 180 млн долларов тому, кто сможет покорить сердце его дочери

Итак, богатый папаша предложил 180 млн баксов тому мужчине, который сможет стать мужем его дочери. Правила "сделки" были установлены очень простые: девушка должна полюбить избранника, а он должен искренне любить ее.

После публичного объявления "акции", девушку стали пачками атаковать женихи всех мастей. Все усердно пытались завоевать сердце богатой невесты, но их усилия успехом не увенчались.

Джи Джи, та самая невеста, очень умная и красивая девушка, она успешная бизнесвумен, умеет водить вертолет и в целом очень самодостаточна и независима.

Красавица послала всех женихов, потому что у нее давно уже сложились серьезные отношения... с девушкой. С избранницей они были близки уже более 8 лет. Отец, который никогда не был женат и у которого, по его утверждению, было более 10 тысяч женщин, просто не мог смириться с выбором дочери.

По словам Джи Джи, к ней успели посвататься уже более 20 000 мужчин, но все они получили отказ. Более того, желающие заполучить сердце красотки впридачу с ее миллионами, все еще продолжают доставать ее своими навязчивыми ухаживаниями.