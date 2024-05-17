Под Парижем спрятаны 6 млн человеческих тел

12:53 2024-05-17
Под Парижем спрятаны 6 млн человеческих тел

Под землей на территории французской столицы перезахоронено огромное количество людских останков, это целый подземный город с сетью запутанных лабиринтов.

В 18 веке кладбища Франции не справлялись с обилием умерших, хоронить их попросту было уже некуда.
Король Людовика XVI придумал способ решения этой проблемы.

Под его руководством было начато строительство катакомб прямо под Парижем, внизу появился новый большой город - мрачный и таинственный.

Длина катакомб составляет предположительно свыше 350 км. Выглядит это как сложнейший лабиринт туннелей и коридоров. Гулять там очень опасно, заблудиться в подземном городе равносильно самоубийству.

Именно такая печальная история произошла с Филибером Аспартом. Охранник отеля случайно обнаружил вход в катакомбы и захотел немного побродить по ним.

Он взял с собой только одну свечу, когда свет погас, мужчина остался в кромешной тьме, окруженный человеческими костями.

Нашли любознательного охранника только через 11 лет. Опознать его удалось лишь по ключам, которые остались в его руках.

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