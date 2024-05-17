В Алжире сосед-колдун похитил мужчину, сделав его рабом на 27 лет

14:44 2024-05-17
В Алжире сосед-колдун похитил мужчину, сделав его рабом на 27 лет

Странный случай произошёл в алжирской Джельфе, где неожиданно нашли парня, пропавшего в 1997 году.

Омару Бину Омрану было 17 лет, когда в 1997 году его похитил сосед.

Похититель уверял, что он является колдуном и наложил проклятие на свою жертву, из-за чего тот не может звать на помощь.

Похищенный рассказу колдуна поверил и ни о какой помощи не просил, пробыв в рабстве 27 лет.

За это время парня признали пропавшим без вести, а потом и погибшим.

Всё это время раб находился в нескольких шагах от родного дома. Также за время похищения умерла его мама.

Похититель содержал Омара в подвале в качестве раба, но недавно пропавшего нашла полиция.

Андрей Ткачёв
15:48

Андрей Ткачёв

Школьница родила ребёнка в туалете на собеседовании в супермаркете

Школьница родила ребёнка в туалете на собеседовании в супермаркете

16-летняя девушка пришла устраиваться на работу и ко всеобщему удивлению начала рожать.
Андрей Ткачёв
15:43

Андрей Ткачёв

В Питере мужчина натравил питбуля на девушку, сломал ей руку и залил «перцем»

В Питере мужчина натравил питбуля на девушку, сломал ей руку и залил «перцем»

Хозяину питбуля не понравилось, что ему сделали замечание об отсутствии намордника у питомца.
Андрей Ткачёв
15:36

Андрей Ткачёв

Немецкий политик облизал унитаз и ёршик в общественном туалете

Немецкий политик облизал унитаз и ёршик в общественном туалете

Мартин Ноймайер представляет немецкую демократическую партию, но прославился он по совсем другой причине.
Андрей Ткачёв
15:30

Андрей Ткачёв

Украинца убили, расчленили и сожгли на нелегальной ферме в Польше

Украинца убили, расчленили и сожгли на нелегальной ферме в Польше

48-летний выходец из Украины приехал в Польшу с целью заработать, но нарвался на крайне кровожадных работодателей.
Андрей Ткачёв
15:17

Андрей Ткачёв

Строитель «заминировал» квартиру клиентки тухлыми яйцами за отказ платить

Строитель «заминировал» квартиру клиентки тухлыми яйцами за отказ платить

Рассерженный рабочий решил проучить женщину, которая решила не платить за ремонт.
Андрей Ткачёв
14:38

Андрей Ткачёв

В Череповце учителя труда задержали за совращение маленьких мальчиков

В Череповце учителя труда задержали за совращение маленьких мальчиков

Следователи уверены: молодой трудовик два года занимался сексом с учениками.
article_image 15:25

Завод Toyota в Санкт-Петербурге могут передать «Алмаз-Антей»

Минпромторг вместе с концерном «Алмаз-Антей» прорабатывают возможность запуска производства электромобилей E-Neva на бывшей площадке Toyota в Санкт-Петербурге. Об этом 12 апреля рассказал вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.