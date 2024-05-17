В Алжире сосед-колдун похитил мужчину, сделав его рабом на 27 лет

Омару Бину Омрану было 17 лет, когда в 1997 году его похитил сосед.

Похититель уверял, что он является колдуном и наложил проклятие на свою жертву, из-за чего тот не может звать на помощь.

Похищенный рассказу колдуна поверил и ни о какой помощи не просил, пробыв в рабстве 27 лет.

За это время парня признали пропавшим без вести, а потом и погибшим.

Всё это время раб находился в нескольких шагах от родного дома. Также за время похищения умерла его мама.

Похититель содержал Омара в подвале в качестве раба, но недавно пропавшего нашла полиция.