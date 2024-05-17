Строитель «заминировал» квартиру клиентки тухлыми яйцами за отказ платить

15:17 2024-05-17
Строитель «заминировал» квартиру клиентки тухлыми яйцами за отказ платить

Рассерженный рабочий решил проучить женщину, которая решила не платить за ремонт.

Недавно Ольга получила квартиру по наследству, после чего решила сделать в ней основательный ремонт.

Девушка наняла бригаду строителей под превдотельством таджика по имени Фарух.

В один из дней Ольга пришла посмотреть, как идут работы, и с ужасом увидела треснувшую плитку и вздувшиеся стены.

Хозяйка приняла волевое решение прекратить сотрудничество с Фарухом, однако тот начал шантажировать женщину.

Он написал ей в соцсетях, что якобы заложил четыре тухлых яйца в доме.

Мужчина требовал по 15 тысяч рублей за информацию о двух яйцах, после чего он пообещал рассказать о местоположении остальных яиц за такую же цену.

Ольги перевела Фаруху 5 тысяч рублей, а тот назвал ей координаты яиц.

В действительности же оказалось, что Фарух никаких яиц не закладывал, но бригада строителей неправильно подключила тёплый пол, из-за чего он не работал.

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