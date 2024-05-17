Чтобы защитить людей от наездов, в 1926 году был придуман «ловец пешеходов»

21:41 2024-05-17
Чтобы защитить людей от наездов, в 1926 году был придуман «ловец пешеходов»

В довоенный период проблему с наездами решали с помощью интересного приспособления, очень похожего на гамак.

С появлением автомобилей появилась новая опасность для пешеходов, которые начали гибнуть под колесами.

Первое ДТП со смертельным исходом случилось в 1895 году. Под колеса попала жительница Лондона Бриджет Дрисколл, автомобиль ехал со скоростью 13 км/ч, что по тем временам считалось чрезмерно быстрой ездой.

Трагедия побудила инженеров к изобретению устройств, которые могли бы обезопасить пешеходов.

В 1926 году в Берлине продемонстрировали "Систему безопасности пешеходов", больше напоминающую обычный гамак. Металлическая сетчатая конструкция прикреплялась к передней части автомобиля и раскрывалась, когда нужно было "поймать" зазевавшегося пешехода, чтобы он не угодил под колеса.

Позже массивную конструкцию заменили "автоуловителем" другого типа. Придумали его в британском Шеффилде. Приспособление пряталось в переднем бампере, кода возникала опасность, водитель должен был быстро нажать на рычаг.

После этого перед машиной разворачивался маленький гамак из брезента, достигающий земли, и мягко ловил пешехода. В народе такую штуковину прозвали "ловец пешеходов".

К сожаленью, водитель редко успевал быстро и вовремя реагировать на опасную ситуацию, поэтому спасать жизни зевак на дорогах устройство мало помогало. Поэтому оно и не прижилось, про него довольно быстро забыли.

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