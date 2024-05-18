Сиамские близнецы Эби и Брит делят не только одно тело на двоих, но и одного мужа

16:27 2024-05-18
Сиамские близнецы Эби и Брит делят не только одно тело на двоих, но и одного мужа

Удивительное событие - свадьба Эби - произошло три года назад, но только в марте этого года девушки решились рассказать об этом общественности.

Когда близнецы появились на свет, врачи сказали, что при разделении девочек, одна из них, скорее всего погибнет. Родители решительно отказались от операции.

С тех пор девочки выросли и живут полноценной жизнью, но государство и общество, которые ориентированы на обычных людей, часто заходят в тупик, когда речь заходит об Эби и Брит.

Кем считать близнецов - одним человеком или разными людьми?..

У сестер разные водительские удостоверения, каждая из них отдельно платила за образование в колледже, однако зарплату они получают одну на двоих.

С Джошем Эби встречалась много лет, оформить брак было большой проблемой. Суд не мог понять: мужчина хочет жениться на одной женщине или на обеих? Второй случай противоречит закону.

В конце концов, эту ситуацию как-то удалось разрулить и брак все-таки оформили с Эби.

Обе девушки мечтают о ребенке, но врачи не могут давать прогнозов о том, как будет протекать беременность и как это все повлияет на здоровье женщин.

Есть и другие вопросы. Кому будет принадлежать рожденный ребенок, ведь часть тела, которая находится ниже пояса, у сестер-близнецов одна на двоих.

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