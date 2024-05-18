Сиамские близнецы Эби и Брит делят не только одно тело на двоих, но и одного мужа

Когда близнецы появились на свет, врачи сказали, что при разделении девочек, одна из них, скорее всего погибнет. Родители решительно отказались от операции.

С тех пор девочки выросли и живут полноценной жизнью, но государство и общество, которые ориентированы на обычных людей, часто заходят в тупик, когда речь заходит об Эби и Брит.

Кем считать близнецов - одним человеком или разными людьми?..

У сестер разные водительские удостоверения, каждая из них отдельно платила за образование в колледже, однако зарплату они получают одну на двоих.

С Джошем Эби встречалась много лет, оформить брак было большой проблемой. Суд не мог понять: мужчина хочет жениться на одной женщине или на обеих? Второй случай противоречит закону.

В конце концов, эту ситуацию как-то удалось разрулить и брак все-таки оформили с Эби.

Обе девушки мечтают о ребенке, но врачи не могут давать прогнозов о том, как будет протекать беременность и как это все повлияет на здоровье женщин.

Есть и другие вопросы. Кому будет принадлежать рожденный ребенок, ведь часть тела, которая находится ниже пояса, у сестер-близнецов одна на двоих.