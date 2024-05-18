Марина Цветаева, которую вы не знали: 5 малоизвестных фактов

21:08 2024-05-18
Марина Цветаева, которую вы не знали: 5 малоизвестных фактов

О том, что это гениальная поэтесса, все знают со школьной скамьи, но творчество - лишь одна сторона Цветаевой, которая была противоречивой личностью с очень непростым характером и сложной судьбой.

Роман с женщиной:

Будучи замужем, Цветаева влюбилась в поэтессу Софью Парнок и даже хотела уйти из семьи, бросив мужа и дочь. Их роман широко обсуждался в обществе. Опомнилась Марина, когда муж, Сергей Эфрон, решил уйти добровольцем на фронт. Тогда она рассталась с Софьей.

Младшая дочка:

У Цветаевой были две дочери, одну из них, младшую Ирину, она не любила с рождения. Девочка родилась болезненной и очень обычной, без признаков гениальности. Этого Марина ей простить не могла. Она обращалась с ней жестоко, например, надолго оставляла одну дома, голодной и привязанной к стулу.

В тяжелые времена она отдала девочек в приют, потом старшую забрала, а младшую трехлетнюю Ирину оставила умирать от голода. Мать даже не приехала на ее похороны.

Внебрачный сын:

По слухам того времени и по версиям некоторых исследователей, сына Георгия, которого в семье все называли Муром, Марина родила от Константина Родзевича, с которым у нее был тайный роман за спиной мужа. Муж этот факт категорически отрицал.

Письма к Пастернаку:

Долгие годы Цветаева переписывалась с Пастернаком, у них был бурный роман в письмах. В это время у каждого была своя семья. Встретились через много лет после переписки, но тогда чувства уже перегорели и роман сошел на нет.

Дочь Цветаевой не разрешила публиковать всю переписку ее матери с Пастернаком до середины 21 века, поэтому сейчас читателям доступна лишь часть любовных писем поэтессы.

Трагический конец и безвестная могила:

Марина Цветаева покончила с собой, трагической была судьба и остальных членов ее семьи. Мужа и дочь Ариадну арестовали, дочь под пытками оклеветала отца и его расстреляли. Ариадну осудили на 8 лет, после освобождения она вскоре снова была арестована и приговорена к пожизненной ссылке в Красноярский край.

Сын в 18 лет погиб на фронте под Оршей в Беларуси.

Похоронили Цветаеву В Елабуге, но никто не знает точно, где находится ее могила. В 1960 году сестра Анастасия установила крест где-то между четырех безымянных могил 1941 года. На кресте есть надпись: "В этой стороне кладбища похоронена Марина Ивановна Цветаева".

Показать следующие комментарии
Фото
Храмова Оксана
00:15

Храмова Оксана

Пара из Украины сковала себя цепью, чтобы улучшить отношения: в итоге расстались навсегда

Пара из Украины сковала себя цепью, чтобы улучшить отношения: в итоге расстались навсегда

В день Святого Валентина молодые люди решили проверить свои отношения на прочности и приковали себя друг к другу цепью. Все закончилось плохо.
Храмова Оксана
21:40

Храмова Оксана

Марк должен все время пить воду, 20 литров в день, иначе он умрет

Марк должен все время пить воду, 20 литров в день, иначе он умрет

У мужчины редкое и неизлечимое заболевание, при котором организм не усваивает воду.
Храмова Оксана
18:54

Храмова Оксана

Трагедия в Псковской области: мать убила трех своих детей и жила с их трупами три месяца

Трагедия в Псковской области: мать убила трех своих детей и жила с их трупами три месяца

Дарья Суханова задушила двоих сыновей и продолжала получать на убитых детей пособие, старшую девочку нашли мертвой в загородном доме.
Храмова Оксана
16:27

Храмова Оксана

Сиамские близнецы Эби и Брит делят не только одно тело на двоих, но и одного мужа

Сиамские близнецы Эби и Брит делят не только одно тело на двоих, но и одного мужа

Удивительное событие - свадьба Эби - произошло три года назад, но только в марте этого года девушки решились рассказать об этом общественности.
Храмова Оксана
15:38

Храмова Оксана

В начале 19-го века зубные протезы делали из зубов убитых солдат

В начале 19-го века зубные протезы делали из зубов убитых солдат

Стоматология в это время была развита плохо, проблемы с зубами были поголовно у всех, многим требовались протезы, и врачи извращались, как могли, пробуя различные материалы.
Игнат Ветров
15:33

Игнат Ветров

Archie, поисковая система, которая в 1989 году произвела настоящую революцию в Интернете, была спасена благодаря усилиям энтузиастов

Archie, поисковая система, которая в 1989 году произвела настоящую революцию в Интернете, была спасена благодаря усилиям энтузиастов

Несмотря на свою историческую значимость, Archie был на грани исчезновения из цифровой памяти.
article_image 15:25

Завод Toyota в Санкт-Петербурге могут передать «Алмаз-Антей»

Минпромторг вместе с концерном «Алмаз-Антей» прорабатывают возможность запуска производства электромобилей E-Neva на бывшей площадке Toyota в Санкт-Петербурге. Об этом 12 апреля рассказал вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.