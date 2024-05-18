Марина Цветаева, которую вы не знали: 5 малоизвестных фактов

Роман с женщиной:

Будучи замужем, Цветаева влюбилась в поэтессу Софью Парнок и даже хотела уйти из семьи, бросив мужа и дочь. Их роман широко обсуждался в обществе. Опомнилась Марина, когда муж, Сергей Эфрон, решил уйти добровольцем на фронт. Тогда она рассталась с Софьей.

Младшая дочка:

У Цветаевой были две дочери, одну из них, младшую Ирину, она не любила с рождения. Девочка родилась болезненной и очень обычной, без признаков гениальности. Этого Марина ей простить не могла. Она обращалась с ней жестоко, например, надолго оставляла одну дома, голодной и привязанной к стулу.

В тяжелые времена она отдала девочек в приют, потом старшую забрала, а младшую трехлетнюю Ирину оставила умирать от голода. Мать даже не приехала на ее похороны.

Внебрачный сын:

По слухам того времени и по версиям некоторых исследователей, сына Георгия, которого в семье все называли Муром, Марина родила от Константина Родзевича, с которым у нее был тайный роман за спиной мужа. Муж этот факт категорически отрицал.

Письма к Пастернаку:

Долгие годы Цветаева переписывалась с Пастернаком, у них был бурный роман в письмах. В это время у каждого была своя семья. Встретились через много лет после переписки, но тогда чувства уже перегорели и роман сошел на нет.

Дочь Цветаевой не разрешила публиковать всю переписку ее матери с Пастернаком до середины 21 века, поэтому сейчас читателям доступна лишь часть любовных писем поэтессы.

Трагический конец и безвестная могила:

Марина Цветаева покончила с собой, трагической была судьба и остальных членов ее семьи. Мужа и дочь Ариадну арестовали, дочь под пытками оклеветала отца и его расстреляли. Ариадну осудили на 8 лет, после освобождения она вскоре снова была арестована и приговорена к пожизненной ссылке в Красноярский край.

Сын в 18 лет погиб на фронте под Оршей в Беларуси.

Похоронили Цветаеву В Елабуге, но никто не знает точно, где находится ее могила. В 1960 году сестра Анастасия установила крест где-то между четырех безымянных могил 1941 года. На кресте есть надпись: "В этой стороне кладбища похоронена Марина Ивановна Цветаева".