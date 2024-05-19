История о том, как девочка написала письмо Богу и что из этого вышло

01:14 2024-05-19
История о том, как девочка написала письмо Богу и что из этого вышло

Это произошло в Финляндии в 80-х годах, шестилетняя Хельга Хилтунен решила обратиться к Богу с просьбой перед Рождеством.

Малышка попросила Всевышнего отправить ей 100 финских марок. Потом запечатала конверт и написала на нем вместо адреса: "Господину Богу".

Согласно финским законам, вскрывать письма с неизвестными адресами позволено только президенту страны.

Послание, адресованное Богу, попало в руки Урхо Кекконена. Он правил страной с 1958 по 1982 год.

Просьбу президент решил выполнить, но при этом подумал, что для такого маленького ребенка 100 марок - это слишком много.

Он распорядился, чтобы в конверт положили 50 марок. Доставить письмо должны были лично девочке на президентской машине.

После того как поручение было выполнено, девочка прислала Богу еще одно письмо. Оно, естественно, было прочитано президентом.

Хельга рассказала в письме о невиданном для ее города событии: рядом с ее домом остановился автомобиль президента. Все люди пришли на это посмотреть.

Кроме того, девочка попросила Бога никому больше не передавать деньги через президента, который украл у нее 50 марок.

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