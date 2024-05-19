Испанский актер, известный своими жуткими ролями монстров и призраков в фильмах ужасов Хавьер Ботет

Это не стало для него препятствием, а наоборот, сделало его уникальным актером. Хавьер не просто странно выглядит, он еще и отлично играет.

Он умеет создавать глубокие и запоминающиеся образы. Возможно, некоторые из них и вам смогли запомниться.

Хавьер снялся уже более чем в 50 фильмах, включая "Репортаж", "Мученики", "Астрал", "Ведьма из Блэр: Новая глава", "Мама", "Репродукция", "Тихое место", "65" и другие.

Хавьер с детства хотел сниматься в кино, и он упорно шел к своей цели. Сначала он играл в театре, где оттачивал свое мастерство, а уже после началась его карьера в кино.

Как говорит сам Хавьер, его особенная внешность ни только не мешает ему, но наоборот помогает играть монстров. Он живет в этих ролях, создавая незабываемые образы.

Поэтому, как считают многие критики, его имя стало синонимом профессионализма и перевоплощения в жанре хоррор.