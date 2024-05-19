Испанский актер, известный своими жуткими ролями монстров и призраков в фильмах ужасов Хавьер Ботет

12:07 2024-05-19
Испанский актер, известный своими жуткими ролями монстров и призраков в фильмах ужасов Хавьер Ботет

Хавьер родился с синдромом Марфана, из-за которого он очень высокий, 2 метра ростом, худой и с длинными пальцами.

Slide 1
Slide 1
Slide 1

Это не стало для него препятствием, а наоборот, сделало его уникальным актером. Хавьер не просто странно выглядит, он еще и отлично играет.

Он умеет создавать глубокие и запоминающиеся образы. Возможно, некоторые из них и вам смогли запомниться.

Хавьер снялся уже более чем в 50 фильмах, включая "Репортаж", "Мученики", "Астрал", "Ведьма из Блэр: Новая глава", "Мама", "Репродукция", "Тихое место", "65" и другие.

Хавьер с детства хотел сниматься в кино, и он упорно шел к своей цели. Сначала он играл в театре, где оттачивал свое мастерство, а уже после началась его карьера в кино.

Как говорит сам Хавьер, его особенная внешность ни только не мешает ему, но наоборот помогает играть монстров. Он живет в этих ролях, создавая незабываемые образы.

Поэтому, как считают многие критики, его имя стало синонимом профессионализма и перевоплощения в жанре хоррор.

Показать следующие комментарии
Фото
Игнат Ветров
11:30

Игнат Ветров

Под Минском столкнулись и загорелись два автомобиля: водители погибли на месте

Под Минском столкнулись и загорелись два автомобиля: водители погибли на месте

В результате аварии погибли два человека. Об этом сообщает в своем официальном телеграм-канале пресс-служба МВД Беларуси.
Храмова Оксана
01:14

Храмова Оксана

История о том, как девочка написала письмо Богу и что из этого вышло

История о том, как девочка написала письмо Богу и что из этого вышло

Это произошло в Финляндии в 80-х годах, шестилетняя Хельга Хилтунен решила обратиться к Богу с просьбой перед Рождеством.
Храмова Оксана
00:15

Храмова Оксана

Пара из Украины сковала себя цепью, чтобы улучшить отношения: в итоге расстались навсегда

Пара из Украины сковала себя цепью, чтобы улучшить отношения: в итоге расстались навсегда

В день Святого Валентина молодые люди решили проверить свои отношения на прочности и приковали себя друг к другу цепью. Все закончилось плохо.
Храмова Оксана
21:40

Храмова Оксана

Марк должен все время пить воду, 20 литров в день, иначе он умрет

Марк должен все время пить воду, 20 литров в день, иначе он умрет

У мужчины редкое и неизлечимое заболевание, при котором организм не усваивает воду.
Храмова Оксана
21:08

Храмова Оксана

Марина Цветаева, которую вы не знали: 5 малоизвестных фактов

Марина Цветаева, которую вы не знали: 5 малоизвестных фактов

О том, что это гениальная поэтесса, все знают со школьной скамьи, но творчество - лишь одна сторона Цветаевой, которая была противоречивой личностью с очень непростым характером и сложной судьбой.
Храмова Оксана
18:54

Храмова Оксана

Трагедия в Псковской области: мать убила трех своих детей и жила с их трупами три месяца

Трагедия в Псковской области: мать убила трех своих детей и жила с их трупами три месяца

Дарья Суханова задушила двоих сыновей и продолжала получать на убитых детей пособие, старшую девочку нашли мертвой в загородном доме.
article_image 15:25

Завод Toyota в Санкт-Петербурге могут передать «Алмаз-Антей»

Минпромторг вместе с концерном «Алмаз-Антей» прорабатывают возможность запуска производства электромобилей E-Neva на бывшей площадке Toyota в Санкт-Петербурге. Об этом 12 апреля рассказал вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.