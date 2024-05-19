Джослин Вильденштейн: "женщина-кошка" или "невеста Франкенштейна"

Марина Цветаева, которую вы не знали: 5 малоизвестных фактов

О том, что это гениальная поэтесса, все знают со школьной скамьи, но творчество - лишь одна сторона Цветаевой, которая была противоречивой личностью с очень непростым характером и сложной судьбой.