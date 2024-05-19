Джослин Вильденштейн: "женщина-кошка" или "невеста Франкенштейна"
Джослин одержима пластикой, скоро ей будет 84, но останавливаться дама не собирается, постоянно перекраивая свое лицо на новый лад.
Марта Фролова
Испанский актер, известный своими жуткими ролями монстров и призраков в фильмах ужасов Хавьер Ботет
Хавьер родился с синдромом Марфана, из-за которого он очень высокий, 2 метра ростом, худой и с длинными пальцами.
Игнат Ветров
Под Минском столкнулись и загорелись два автомобиля: водители погибли на месте
В результате аварии погибли два человека. Об этом сообщает в своем официальном телеграм-канале пресс-служба МВД Беларуси.
Храмова Оксана
История о том, как девочка написала письмо Богу и что из этого вышло
Это произошло в Финляндии в 80-х годах, шестилетняя Хельга Хилтунен решила обратиться к Богу с просьбой перед Рождеством.
Храмова Оксана
Пара из Украины сковала себя цепью, чтобы улучшить отношения: в итоге расстались навсегда
В день Святого Валентина молодые люди решили проверить свои отношения на прочности и приковали себя друг к другу цепью. Все закончилось плохо.
Храмова Оксана
Марк должен все время пить воду, 20 литров в день, иначе он умрет
У мужчины редкое и неизлечимое заболевание, при котором организм не усваивает воду.
Храмова Оксана
Марина Цветаева, которую вы не знали: 5 малоизвестных фактов
О том, что это гениальная поэтесса, все знают со школьной скамьи, но творчество - лишь одна сторона Цветаевой, которая была противоречивой личностью с очень непростым характером и сложной судьбой.
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