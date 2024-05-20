В Подмосковье любители лезгинки массово «передознулись» наркотиками

15:30 2024-05-20
В Подмосковье любители лезгинки массово «передознулись» наркотиками

Кавказцы исполняли свои народные танцы прямо на улице, как вдруг некоторым из них стало плохо.

Известно, что группа выходцев из ближнего зарубежья припарковала свои авто на оживлённой улице, после чего мужчины включили музыку и начали танцевать лезгинку.

Спустя час пятерым танцевавшим стало плохо, а одна девушка даже умерла.

Очевидцы событий уверены, что кавказцы пострадали от острой передозировки запрещёнными веществами.

Сообщается, что к месту событий прибыли скорая и полиция, но ещё раньше туда приехали друзья кавказцев, которые принялись обыскивать машины товарищей с целью спрятать наркотики.

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