В Подмосковье любители лезгинки массово «передознулись» наркотиками

Известно, что группа выходцев из ближнего зарубежья припарковала свои авто на оживлённой улице, после чего мужчины включили музыку и начали танцевать лезгинку.

Спустя час пятерым танцевавшим стало плохо, а одна девушка даже умерла.

Очевидцы событий уверены, что кавказцы пострадали от острой передозировки запрещёнными веществами.

Сообщается, что к месту событий прибыли скорая и полиция, но ещё раньше туда приехали друзья кавказцев, которые принялись обыскивать машины товарищей с целью спрятать наркотики.