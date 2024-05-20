В Подмосковье любители лезгинки массово «передознулись» наркотиками

Известно, что группа выходцев из ближнего зарубежья припарковала свои авто на оживлённой улице, после чего мужчины включили музыку и начали танцевать лезгинку.
Спустя час пятерым танцевавшим стало плохо, а одна девушка даже умерла.
Очевидцы событий уверены, что кавказцы пострадали от острой передозировки запрещёнными веществами.
Сообщается, что к месту событий прибыли скорая и полиция, но ещё раньше туда приехали друзья кавказцев, которые принялись обыскивать машины товарищей с целью спрятать наркотики.