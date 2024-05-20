Хабиб Нурмагомедов отказался от гражданства России ради паспорта ОАЭ

17:00 2024-05-20
Хабиб Нурмагомедов отказался от гражданства России ради паспорта ОАЭ

В интернете начала появляться информация о том, что именитый российский спортсмен больше не имеет паспорта РФ.

20 мая Центр Досье сообщил, что экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов якобы получил паспорт Объединённых Арабских Эмиратов.

Предполагается, что ранее Хабиб въезжал на территорию США по паспорту ОАЭ.

Законы этой страны предполагают, что для получения паспорта Объединённых Арабских Эмиратов человек должен отказаться от другого гражданства.

Впрочем, информация о получении паспорта ОАЭ Хабибом пока никак не подтверждена. Также неизвестно, действительно ли спортсмен отказался от российского гражданства.

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