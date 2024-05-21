Под Питером преступники сожгли труп с целью завладеть его квартирой

В деревне Пятиречье Ленинградской области 22-летний парень учуял трупный запах, исходящий из квартиры соседа.

После этого он заглянул внутрь и обнаружил мумифицированный труп мужчины.

Он завладел документами умершего, передал их знакомому, а тот попросил его найти подельника для сжигания мёртвого тела.

За уничтожение трупа мужчина пообещал соседу и его подельнику по 500 тысяч рублей после продажи квартиры.

Тело мужчины действительно было сожжено, однако разбогатеть на этом никому не удалось: всех троих задержала полиция.