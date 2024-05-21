В Свислочском районе муж облил бензином и поджег жену с любовником на кровати

22:09 2024-05-21
В Свислочском районе муж облил бензином и поджег жену с любовником на кровати

Двое мужчин и женщина выпивали вместе, алкогольные посиделки закончились жестокой казнью неверной супруги и ее ухажера.

36-летняя женщина отправилась в Гродно по своим делам. Вернувшись домой, где ее ждали муж и дети, она привезла с собой 35-летнего знакомого.

Женщина, ее 46-летний муж и приехавший мужчина начали выпивать втроем. После продолжительных посиделок женщина заявила, что мужчина, которого она привезла с собой, - это ее любовник и он будет жить в доме вместе с семьей.

Муж воспринял это как шутку и отправился на ближайшую заправку, чтобы купить еще спиртного. Когда он вернулся, застукал жену в объятиях с собутыльником, оба мирно спали под одеялом.

Не долго думая, ревнивый супруг пошел в гараж и принес оттуда канистру с бензином. После чего он облил любовников и бросил в постель зажженную спичку.

Вспыхнул сильный огонь, который увидела дочь супругов, она же и позвонила в скорую и в милицию. Ревнивца задержали, а пострадавших увезли в тяжелом состоянии в больницу.

Информация предоставлена изданием БрестСИТИ.

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