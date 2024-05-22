Отец отдал 27 лет жизни, чтобы добиться наказания для убийцы дочери

История произошла в Германия и наделала в свое время много шума. Убийцей подростка оказался отчим, которого долгие годы местный суд отказывался признавать виновным.

Тогда расследованием занялся родной отец погибшей девочки - Андре Бамберски. Он собрал доказательства и обратился к французскому правосудию, и там несчастного отца, наконец, услышали, к его доводам отнеслись серьезно.

Однако была одна проблема: убийца жил в другой стране, которая не хотела выдавать преступника французским властям.

Тогда Андре пошел на преступление. Он решил похитить убийцу своей дочери. Для этого мужчина заплатил двум сербским мигрантам, которые схватили отчима убитой девочки, связали его и привезли во Францию, доставив прямо к зданию суда.

За похищение Андре Бамберски получил год условного срока. Убийцу же, который долгие годы избегал справедливого наказания, наконец, заслуженно упекли за решетку на 15 лет.